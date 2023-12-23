Западу есть за что нас ненавидеть. Такие планы разграбления России нарушили...

Симпатичную обложку журнала опубликовали на Политикусе с переводом фрагментов статьи. Это рассказ о том, какими видели нас на Западе в 2001 году после «святых» 90-х годов, какого конца ожидали для России.
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