Российские банки неожиданно повышают ставки по вкладам: с чем связано и чего ждать

Ещё в начале года, по данным ЦБ РФ, крупные банки в среднем предлагали вклады выше 15% годовых. Однако по мере смягчения денежно-кредитной политики их доходность постепенно снижалась, буквально следуя за ключевой ставкой.
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