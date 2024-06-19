Новый евразийский контур безопасности. Факторы за и против

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел российский лидер заявил о необходимости «в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
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