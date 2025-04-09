Аудиторы стали чаще фиксировать нарушения в бухучете клиентов

По итогам анализа отчетности российских компаний за 2024 год (по МСФО и РСБУ) на рынке зафиксирован рост числа аудиторских заключений с оговорками, сообщили “Коммерсанту” в компаниях «Финэкспертиза», «Налоги и финансовое право» и «Клифф».