Президент Турции собирается представить свой план остановки конфликта в Украине на встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщаю о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен представить свой план по разрешению конфликта в Украине на встрече G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро.