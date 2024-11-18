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Дикий Юг - Природа Юга России

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Президент Турции собирается представить свой план остановки конфликта в Украине на встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Президент Турции собирается представить свой план остановки конфликта в Украине на встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю  сообщаю о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен представить свой план по разрешению конфликта в Украине на встрече G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро.

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