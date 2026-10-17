Таиланд: Один полицейский и боевик были убиты, а два военизированных рейнджера получили ранения в перестрелке между силами безопасности и группой боевиков в районе Бан Туенг Нго, округ Шри Сакхон, провинция Наратхиват, поздно утром.
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