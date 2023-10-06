Защитить права пострадавшего от несчастного случая мужчины помогла прокуратура Бобруйска.

Судом Бобруйского района и г.Бобруйска удовлетворен иск прокурора Бобруйска, предъявленный в интересах работника, о понуждении организации к заключению трудового договора и внесению в трудовую книжку записи о приеме на работу.
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