Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов в рамках военно-морской операции Евросоюза.
Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов
Комментарии
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s
scafform
Дык, у них всего 1 солдат. Остальные - офицеры и генералы! Ну, не генералов же посылать!)))))😂
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3 час.
Константин Самарин
Как это Эстония решилась отправить в Красное море сразу половину своих Вооруженных Сил?
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2 час.
Лидия Курзаева
"Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов" Наверно этот солдат - Терминатор.
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59 мин.
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