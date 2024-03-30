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Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов

Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов

Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов в рамках военно-морской операции Евросоюза.

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Комментарии
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s
scafform
Дык, у них всего 1 солдат. Остальные - офицеры и генералы! Ну, не генералов же посылать!)))))😂
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3 час.
Константин Самарин
Как это Эстония решилась отправить в Красное море сразу половину своих Вооруженных Сил?
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2 час.
Лидия Курзаева
&quot;Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов&quot;   Наверно этот солдат - Терминатор.
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59 мин.

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