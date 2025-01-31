Глава парламента Крыма Константинов сравнил Блинкена и Байдена с Гитлером

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что бывший президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен находятся на одной ступени с Адольфом Гитлером после появившейся информации о возможной подготовке к покушению на российского лидера Владимира Путина.