Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что бывший президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен находятся на одной ступени с Адольфом Гитлером после появившейся информации о возможной подготовке к покушению на российского лидера Владимира Путина.
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