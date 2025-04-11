Политика как он...
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Политика как она есть

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Обновлен рейтинг Путина среди россиян

Обновлен рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценил 81 процент россиян. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, который опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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