Кержаков рассказал, почему после увольнения из «Спартака» Суботицы остался жить в Сербии

Александр Кержаков объяснил свое решение остаться жить в Сербии. Бывший форвард «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, почему после работы тренером в сербском «Спартаке» из Суботицы принял решение остаться жить в балканской стране.