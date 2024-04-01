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Кержаков рассказал, почему после увольнения из «Спартака» Суботицы остался жить в Сербии

Александр Кержаков объяснил свое решение остаться жить в Сербии. Бывший форвард «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, почему после работы тренером в сербском «Спартаке» из Суботицы принял решение остаться жить в балканской стране.

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