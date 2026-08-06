Вице-премьер РФ: товарооборот России и Армении рухнул на две трети Путь Армении в Евросоюз, вступлением в который прельщает свое население премьер Пашин.
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Вице-премьер РФ: товарооборот России и Армении рухнул на две трети Путь Армении в Евросоюз, вступлением в который прельщает свое население премьер Пашин.
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