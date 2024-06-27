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Как правильно стирать джинсы в стиральной машинке, чтобы сохранить их вид

Как правильно стирать джинсы в стиральной машинке, чтобы сохранить их вид

Как правильно стирать джинсы в стиральной машинке, чтобы сохранить их вид Алёна Юрьева Джинсы — это не просто удобная и стильная одежда, но и материал, требующий особого ухода, чтобы сохранить свой первозданный вид и качество.

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