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Царьград

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Журналисты требуют прозрачности: обратились к еврокомиссару по ЕС Марошу Шефчовичу

Журналисты требуют прозрачности: обратились к еврокомиссару по ЕС Марошу Шефчовичу

Более 140 журналистов из таких изданий, как The Guardian и Le Monde, обратились к еврокомиссару Евросоюза Марошу Шефчовичу с просьбой улучшить прозрачность обработки заявок на доступ к документам, которые часто затягиваются до года, создав трудности для прессы.

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