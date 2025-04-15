Журналисты требуют прозрачности: обратились к еврокомиссару по ЕС Марошу Шефчовичу

Более 140 журналистов из таких изданий, как The Guardian и Le Monde, обратились к еврокомиссару Евросоюза Марошу Шефчовичу с просьбой улучшить прозрачность обработки заявок на доступ к документам, которые часто затягиваются до года, создав трудности для прессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии