Журналисты требуют прозрачности: обратились к еврокомиссару по ЕС Марошу Шефчовичу

Более 140 журналистов из таких изданий, как The Guardian и Le Monde, обратились к еврокомиссару Евросоюза Марошу Шефчовичу с просьбой улучшить прозрачность обработки заявок на доступ к документам, которые часто затягиваются до года, создав трудности для прессы.