США уничтожили ракету хуситов в Йемене. Об этом сообщило CENTCOM - Центральное командование США — единое командование в составе Вооруженных cил США, отвечающее за управление американскими войсками на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и в Средней Азии, в социальной сети X.
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