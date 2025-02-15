Мерц предложил Вэнсу обсудить конфликт на Украине до переговоров с РФ

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в ходе Мюнхенской конференции "договорился" с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о "прекращении огня на Украине" до начала переговоров с Россией.