Фото! Брэд Питт вышел на ковровую дорожку в юбке

В последнее время в США все чаще происходят странные выходы звезд на ковровые дорожки. Однако от известных артистов, которые уже не первый год радуют публику и, чаще всего, приходят на мероприятия в строгих костюмах, непривычно видеть некоторые действия.
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