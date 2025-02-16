В Госдуме призвали устроить Каллас бойкот

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал устроить главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас бойкот из-за заявления, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта.
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