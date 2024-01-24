Сегодня без электричества окажутся жители более 50 улиц Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 24 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 53 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, 12:00 до 18:00, с 14:00 до 16:00, с 14:00 до 16:00); Ахтубинский район – г.