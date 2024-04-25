В Карелии создано четыре центра амбулаторной онкологической помощи

Эти центры помогают выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, заявил в ходе отчета перед депутатами Глава Карелии Артур ПарфенчиковФото: ИА "Республика" Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства рассказал о развитии республиканской системы ….