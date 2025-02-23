Почти 60 млн немцев будут выбирать новый парламент

В Германии открылись избирательные участки — 23 февраля в стране объявлены выборы в бундестаг. Они проходят досрочно из-за распада "светофорной" коалиции Олафа Шольца, у которого мало шансов остаться канцлером.
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