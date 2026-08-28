УМПД-5Р: новый ужас для ПВО и мостов

В небе над Кривым Рогом очевидцы засняли новейшую российскую высокоточную бомбу УМПД-5Р. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как боеприпас с турбореактивным двигателем преодолевает расстояние до 200 километров.
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