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УМПД-5Р: новый ужас для ПВО и мостов

УМПД-5Р: новый ужас для ПВО и мостов

В небе над Кривым Рогом очевидцы засняли новейшую российскую высокоточную бомбу УМПД-5Р. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как боеприпас с турбореактивным двигателем преодолевает расстояние до 200 километров.

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