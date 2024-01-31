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Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой

Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой

Адвокат Дмитрий Кравченко сообщил журналистам, что в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы прокурор запросил для его подзащитной, экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой, наказание по делу о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования в виде восьми лет колонии общего режима .

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