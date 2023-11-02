Какие существуют запреты и обязательные дела в праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября Алёна Юрьева4 ноября каждый год церковь отмечает великий праздник день памяти Казанской иконы Божией Матери.
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