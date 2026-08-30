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Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ

Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ

В ночь на 30 августа российские военные нанесли удары по промышленным объектам в Киеве, Чернигове, Николаевской и Одесской областях.

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