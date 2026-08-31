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За рулем

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В России сертифицировали новый экономичный кроссовер: подробности о машине

В России сертифицировали новый экономичный кроссовер: подробности о машине

Одобрение типа транспортного средства теперь есть у кроссовера – в России его снова можно будет легально продавать.

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