Дугин объяснил Карлсону, как западная философия привела мир к войне

Американский журналист Такер Карлсон провёл интервью с философом Александром Дугиным в Москве. Во время 20-минутной беседы, профессор поднял множество важным тем, которые напрямую касаются нашего государства, русского народа и противостояния России и Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии