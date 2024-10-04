«Без слез не взглянешь»: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после тяжелой борьбы с болезнью и химиотерапии

Кейт Миддлтон снова в центре внимания. Она появилась на церемонии награждения в Виндзорском замке в компании своего супруга, принца Уильяма, и этот момент стал настоящим событием, особенно для тех, кто с интересом следит за её жизнью и здоровьем.