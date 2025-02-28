Бывший игрок ЦСКА Соломатин попал под обстрел ВСУ в первый день службы

Спортсмен подписал контракт с ВС РФ в 2023 году Бывший чемпион России по футболу в составе ЦСКА Андрей Соломатин в первый день службы в зоне проведения спецоперации оказался под обстрелом украинской армии и выжил.
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