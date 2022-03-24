Війна призвела до евакуації більш ніж 4 мільйонів українських дітей У ЮНІСЕФ заявили, що російське вторгнення спричинить гуманітарну кризу, яка матиме наслідки для кількох поколінь українців Війна в Україні, що почалася трохи більше місяця тому , вже призвела до евакуації та переміщення 4,3 мільйона дітей, що становить понад половину дитячого населення країни, заявили у […] Сообщение Війна призвела до евакуації більш як 4 мільйонів українських дітей появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.