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«Мне она нравится из-за Марадоны». Мирра Андреева, Медведев и другие теннисисты поделились песнями, которые помогают настроиться на матч

«Мне она нравится из-за Марадоны». Мирра Андреева, Медведев и другие теннисисты поделились песнями, которые помогают настроиться на матч

Мирра Андреева: «Это что-то вроде – (напевает) Tell it to my heart. Tell me I’m the only one, знаете?» Онс Жабер: «Я бы выбрала Lose Yourself.

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