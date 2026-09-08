Житель Серова пять дней подряд выносил из магазина колбасу, креветки, кофе и макароны

Жителя Серова будут судить за пять эпизодов кражи продуктов из одного и того же магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, о кражах заявил в конце июля сотрудник магазина.
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