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РИА Новый день

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Житель Серова пять дней подряд выносил из магазина колбасу, креветки, кофе и макароны

Житель Серова пять дней подряд выносил из магазина колбасу, креветки, кофе и макароны

Жителя Серова будут судить за пять эпизодов кражи продуктов из одного и того же магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, о кражах заявил в конце июля сотрудник магазина.

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