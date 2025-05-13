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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Четыре перевозчика такси в Хабаровском крае лишились лицензий из-за отсутствия полисов ОСГОП

Четыре перевозчика такси в Хабаровском крае лишились лицензий из-за отсутствия полисов ОСГОП

Четыре транспортные компании в Хабаровском крае были лишены лицензий за минувший месяц из-за несоблюдения правил страхования пассажиров, сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

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