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Вальверде об ударе Баэне в лицо за слова о ребенке: «Ни о чем не жалею. На поле можете называть меня как угодно, но что-то скажете о семье – и это уже не футбол. В тот день черта была перейдена»

Вальверде об ударе Баэне в лицо за слова о ребенке: «Ни о чем не жалею. На поле можете называть меня как угодно, но что-то скажете о семье – и это уже не футбол. В тот день черта была перейдена»

Алекс Баэна издевался и шутил над тем, что семья хавбека «Реала» могла потерять ребенка, во время матча команд в апреле.

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