Посол Израиля Гальперин признала в Алле Пугачевой израильтянку

Посол Израиля Гальперин заявила, что теперь Алла Пугачева израильтянка Посол Израиля в России Симона Гальперин признала, что прошедшие процедуру репатриации российские артисты теперь являются гражданами Израиля.
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