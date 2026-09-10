Секунданты Лермонтова: почему участники дуэли до конца жизни путались в показаниях?

У подножия Машука 15 июля 1841 года стояли не два человека, а шесть. Следствие узнало о четырёх. Единственный поручик, который говорил правду на допросах, — Николай Мартынов — потом всю жизнь эту правду переписывал.
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