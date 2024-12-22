В Россию привезли новый классический Nissan Patrol: цена впечатлила

На классифайдах появились объявления о продаже вездеходов в кузове Y61, выпущенных в 2024 году. Машины находятся в наличии в Москве, а ввезены из арабских стран: кое-где «старый» Nissan Patrol Safari продаётся параллельно с новым внедорожником образца 2025 года.