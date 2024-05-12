Гладков сообщил, что после обрушения дома в Белгороде погибших пока не обнаружено

Всего, по его данным, пострадали 19 человекПогибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде пока не обнаружено, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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