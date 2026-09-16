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Два броневика против школьного затора: почему элитная охрана Гарри и Меган потерпела провал в Кенте

Два броневика против школьного затора: почему элитная охрана Гарри и Меган потерпела провал в Кенте

Возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию в конце августа 2026 года должно было стать примером безупречной конфиденциальности.

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