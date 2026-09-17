Выполнить гражданский долг: космонавты на МКС проголосуют на выборах в Госдуму

Роскосмос Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, которые в настоящее время находятся на МКС, 17 сентября передали послание соотечественникам по случаю начала голосования на выборах депутатов Госдумы РФ.
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