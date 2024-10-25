СК показал видео с задержанием подозреваемого в стрельбе из Коркина

Следственный комитет опубликовал видео задержания мужчины из Коркина Челябинской области, который стрелял в двух других жителей во время конфликта в городе накануне, который произошёл из-за убийства местной таксистки.
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