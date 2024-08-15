Milliyet: «Спартак» хочет заплатить «Галатасараю» за Актюркоглу €13 млн

Нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно. Как сообщает Milliyet, трансфер турецкого форварда уже согласован на уровне руководства клубов, а сумма сделки составит €13 млн.
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