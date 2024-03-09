Губернатор Старовойт: В Курске обломки БПЛА упали на крышу поликлиники

Руководитель Курской области Роман Старовойт поделился сведениями о том, что части уничтоженного войсками ПВО Армии России в воздушном пространстве областного центра БПЛА рухнули на медицинское учреждение.
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