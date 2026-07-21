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Сестра Паредеса: «У Аргентины нет 4-й звезды, зато есть Фолклендские острова»

Барбара Паредес, сестра полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, высказалась о выступлении национальной команды на ЧМ-2026 .

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