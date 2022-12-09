Ошеломись: бурная фотосессия финалистки «MISS MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ» Алены Липко!

Ты уже видел две звездочки, три звездочки, четыре звездочки. Лучше всего, конечно, пять звездочек: смотри фотосессию пятой звездочки среди финалисток «MISS MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ»! По традиции, сперва напоминаем тебе предыдущие серии — их четыре.