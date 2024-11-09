Украинская спортсменка пыталась оправдаться от допинга русофобской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассчитывала уйти от наказания от употребления допинга во время Олимпиады 2022 года в Пекине тем, что она занимает жесткую антироссийскую позицию, сообщает ТАСС Спорт 9 ноября.
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