Мощный ливень с грозой обрушился на Севастополь. Десятки домов остались без света. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, заняты девять бригад «Севастопольэнерго», сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии