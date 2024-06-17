В брендовой одежде и на дорогом автомобиле: таким образом в Сочи мошенник смог обмануть доверчивых граждан на 34 млн рублей

В брендовой одежде и на дорогом автомобиле: таким образом в Сочи мошенник смог обмануть доверчивых граждан на 34 млн рублейВ Сочи задержали 21-летнего афериста, который представлялся своим жертвам успешным трейдером.
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