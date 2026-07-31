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Мировое обозрение

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«Установилась российская власть»: как Русско-персидская война 1826—1828 годов изменила историю Закавказья

«Установилась российская власть»: как Русско-персидская война 1826—1828 годов изменила историю Закавказья

Двести лет назад Персия попыталась отнять у России Закавказье. План казался идеальным: новый император Николай I только взошёл на престол, в столице бродили призраки декабристского мятежа, а на Кавказе, по слухам, почти не осталось русских войск.

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