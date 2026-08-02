«Ёкнуло ли у меня сердце после фола на Барриосе? Оставим судейство без комментариев» - Семак 18 фолах соперника, а  также о заменах Веги и Нино

- В первом тайме был момент, который по телевидению несколько раз прокрутили - фол на Барриосе. Не екнуло ли у вас сердце? И не стоило ли, может быть, более тщательно проверить эпизод при помощи ВАР? – вопрос главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку после победы в выездной игре над «Оренбургом» (3:0.